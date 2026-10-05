В Иркутской области за неделю подтвердились 193 выхода медведей к людям

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области сохраняется напряженная обстановка в связи с выходом медведей к населенным пунктам, сообщило правительство региона.

"В целом с 28 сентября по 4 октября в Систему-112 поступило 461 сообщение о появлении медведей. (...) За указанный период выход медведей подтвердился в 193 случаях", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество этих сигналов было от жителей Братского, Нижнеудинского и Слюдянского районов, Нижнеилимского, Тайшетского и Усть-Илимского муниципальных округов, Ангарского городского округа.

За минувшую неделю добыт 91 медведь. Всего в 2026 году в рамках регулирования численности добыт 391 хищник.

Ранее сообщалось, что в этом году в Приангарье после встречи с медведями погибли пять человек, еще пять пострадали. В регионе действует режим повышенной готовности из-за ситуации с медведями, людей призывают не ходить в лес.