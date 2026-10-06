В Братске проверяют сообщение о выходе медведя в жилой район

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Братске полицейские проверяют сообщение местного жителя о том, что прошлым вечером медведя видели в жилом районе Энергетик, на Промышленной улице рядом с автобусной остановкой, сообщило управление МВД Братское.

"Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия следы, похожие на медвежьи. Информация незамедлительно была доведена до представителей администрации и охотоведов. Их силами во взаимодействии с полицейскими проводятся мероприятия, направленные на осуществление необходимых мер реагирования и защиту граждан", - говорится в сообщении.

В Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.