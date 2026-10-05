Лавров заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия категорически не приемлет размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане под каким бы то ни было предлогом, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом", - сказал Лавров на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц.

Лавров подчеркнул: "Как показывает исторический опыт, такое присутствие чревато дестабилизацией и ростом конфликтности. Иных результатов подобного присутствия мы не наблюдали за последние десятилетия".