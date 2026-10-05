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Лавров не видит препятствий для расширения сотрудничества России и Афганистана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Успехи Афганистана в сфере антинаркотической и антитеррористической борьбы в значительной мере связаны с военно-техническим сотрудничеством с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

"Как не раз говорили афганские коллеги, успехи в антинаркотической и антитеррористической борьбе в значительной степени связаны с продолжающимся военно-техническим сотрудничеством между нашими странами", - сказал Лавров.

По словам министра, в настоящее время "не существует никаких препятствий в виде прошлых санкционных барьеров" в усилиях двух стран "по расширению взаимодействия во всех без исключения областях - экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества и укрепления органов правопорядка".

МИД Сергей Лавров Афганистан Амир Хан Моттаки
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