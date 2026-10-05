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Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Самойловка в Запорожской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

"Освобождение Самойловки расширяет возможности подразделений группировки "Восток" в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населённого пункта Терновка", - сообщили в министерстве.

По его информации, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Тихого и Чаплино в Днепропетровской области, Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского в Запорожской области.

"ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" поражены живая сила и техника трех бригад и штурмового полка армии Украины в районах Слатина, Светличного, Першотравневого, Песочина, Русских Тишков, Белашей, Дергачей и Шестакова в Харьковской области, заявило Минобороны РФ.

"В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Вакаловщина, Битица и Хомино", - говорится в сообщении ведомства.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ) и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Криворожье, Андреевка, Святогоровка, Веровка, Белозерское, Марьевка ДНР, Первомайское, Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, в зоне действий группировки потери украинских сил составили свыше 475 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яремовка, Изюм, Червоный Оскол, Благодатовка, Осиново Харьковской области, Богородичное, Маяки и Волчий Яр ДНР", - проинформировало военное ведомство.

На этих участках потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь и Краматорск Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве обороны.

По словам военных, здесь армия Украины потеряла до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Кушугум, Григоровка и Запасное Запорожской области", - сообщило министерство обороны.

По информации ведомства, группировкой уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Самойловка Запорожская область
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