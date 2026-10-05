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Военные РФ завершили зачистку малого кольца окружения в районе Рубленого Харьковской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленого, сообщает министерство обороны РФ.

"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населённого пункта Рубленое Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

По данным Минобороны, потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два наземных робототехнических комплекса.

"В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населённых пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье Харьковской области", - говорится в сводке.

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Минобороны
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