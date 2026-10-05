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Российские военные за сутки сбили 861 беспилотник ВСУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили 861 украинский дрон и нанесли поражение местам хранения беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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