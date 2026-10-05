Суд в РФ признал 13 прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал 13 прибалтийских националистов и ряд организаций пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд удовлетворил настоящее заявление и признал Айна-Эрвина Мере, Ральфа Герретса, Юлиуса Еннока, Виктора Бернхардта Арайса, Геберта Яновича Цукурса, Густавса Адольфа Целминьша, Рудольфа Карловича Бангерского, Волдемара Вейса, Юозаса Амбразявичюса, Юозаса Лукшу, Бронюса Квиликса, Альгирдаса Климайтиса, Антанаса Импулявичюса и организации "Омакайтсе", "Айзсарги", "Перконкрустс", "Литовский фронт активистов" и "Союз литовских националистов" пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа", - сообщили в пресс-службе.

Суд исследовал представленные доказательства, включая архивные документы, заслушал объяснения заявителя о преступных действиях 13 националистов и пяти организаций националистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

В свою очередь, в Генпрокуратуре РФ заявили, что судом установлен факт, имеющий юридическое значение. "Признание этого факта является не только очевидным решением, вытекающим из основных юридических итогов Нюрнбергского процесса, но и историческим долгом общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами войны", - сказали в надзорном ведомстве.

Генпрокуратурой России представлены документы из архивов ФСБ России, МИД России, Минобороны России и Государственного архива РФ.

Всего, отметили в прокуратуре, за военные и послевоенные годы прибалтийскими националистами уничтожено свыше 1,5 млн человек.