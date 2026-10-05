Военные РФ сообщили, что контроль над Самойловкой создает плацдарм для дальнейшего наступления в Запорожской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Самойловка создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Терновка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

"Освобождение Самойловки расширяет возможности подразделений группировки "Восток" в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населённого пункта Терновка", - сообщили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что операцию по взятию села провели штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток".

В Минобороны отметили, что в ходе продолжительных боев российские подразделения установили контроль над крупным участком обороны, включая сам населенный пункт.

Ранее в понедельник в министерстве обороны РФ заявили о взятии под контроль села Самойловка в Запорожской области.