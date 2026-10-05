Песков сказал, что Россия продолжит наносить удары возмездия по Украине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит наносить удары возмездия по объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это (украинские удары по гражданским объектам - ИФ). Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия", - сказал он.

Он напомнил о неоднократных заявлениях президента России Владимира Путина о том, что "это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации".

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления Владимира Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.