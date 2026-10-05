Спикер Совфеда предложила оптимизировать неналоговые платежи бизнеса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за оптимизацию неналоговых платежей в различных отраслях бизнеса.

"Мы исходим из того, что надо, во-первых, оптимизировать такие неналоговые платежи. А во-вторых, обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса", - сказала Матвиенко в понедельник в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета.

По ее словам, профильный комитет Совета Федерации обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей, отметила Матвиенко.

"Разумеется, необходимо сделать всё, чтобы предпринимателям было работать легче и проще", - сказала она.