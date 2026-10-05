Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации выступает за регулирование оборота бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий и введение на них акциза в целях пополнения бюджетов регионов, заявила на бюджетных слушаниях спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации, в частности, например, выступает за регулирование оборота и потребления бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий и введение на них акциза с зачислением его в региональные бюджеты. Поверьте, контроль за этим со стороны регионов будет сильным, потому что появляется мотивация", - сказала она.

Но и сами регионы должны наращивать усилия по увеличению доходной базы их бюджетов, отметила она.

Обеспечение сбалансированности региональных бюджетов она назвала важнейшей темой.

"Знаю, что Минфин России на регулярной основе совершенствует подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, учитывая разность структуры экономики, разные возможности. Эту работу, безусловно, нужно продолжать. Субъектам Федерации важно иметь возможность долгосрочного планирования. Следует подумать и о дополнительных мерах", - считает она.

Она также напомнила, что погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам было перенесено с 2026 года на более поздний срок. Тем не менее, ситуация с коммерческими кредитами требует усиленного и постоянного внимания, подчеркнула Матвиенко.

"Мы просили бы министерство финансов уделить особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов, не допускать избыточной задолженности, принимать дополнительные меры", - сказала спикер.