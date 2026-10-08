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Два предприятия атакованы дронами ВСУ в Белгородской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два предприятия в Белгородской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По информации оперштаба, дрон сдетонировал на предприятии в поселке Октябрьский Белгородского округа - в одном корпусе выбиты окна.

В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона на территории предприятия произошло возгорание, которое ликвидируют пожарные расчёты. В здании цеха разбиты окна, уточняет оперштаб.

Кроме того, в Валуйском округе в селе Аркатово вследствие удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область ВСУ
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