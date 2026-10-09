Аэропорт Внуково работает по согласованию, аэропорт Тамбова закрыт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Столичный Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в пятницу.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Аэропорт Тамбова временно не обслуживает рейсы.