Президенты России и США обсудили подготовку экономических инициатив

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая поставки российских нефтепродуктов на американский и мировые рынки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американский и мировые рынки. На этот счет уже сделано специальное заявление президентов России и США", - сообщил Ушаков журналистам.