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Путин подчеркнул ценность внимания, которое Трамп уделяет диалогу с Россией

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ответ на поздравление американского лидера Дональда Трампа с днем рождения подчеркнул ценность внимания, которое тот уделяет диалогу с Россией, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Естественно, Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Неформально высказал свои пожелания успехов и благополучия. Не забыл передать привет и от своей супруге Милании", - сказал Ушаков журналистам.

"Владимир Путин поблагодарил британского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес. Подчеркнул, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами", - добавил Ушаков.

Владимир Путин Дональд Трамп РФ США Юрий Ушаков
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