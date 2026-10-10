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Путин заявил о неизменности целей СВО и готовности к дипломатическому урегулированию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стремление Киева остановить ударами вглубь России наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив, вооруженные силы РФ полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил: "Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед".

При этом, отметил Ушаков, Путин четко дал понять, что "наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, направленному на достижение долгосрочного устойчивого мира".

РФ Юрий Ушаков Владимир Путин
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