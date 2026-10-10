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Курс по ИИ введут во всех школах России с января 2027 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" будет реализован во всех школах страны с 2027 года, со следующего учебного года его поставят в школьное расписание по аналогии с курсом "Разговоры о важном", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5-11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Все школы планируется охватить с января 2027 года", - говорится в сообщении.

В частности, новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" войдет в школьное расписание по аналогии с курсом "Разговоры о важном" со следующего учебного года.

"Курс направлен на формирование у школьников целостного и реалистичного представления о работе ИИ, его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепление теории практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что значительная часть содержания курса посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству, а также рискам и опасностям, которые несет современная информационная среда, включая ИИ.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" со второй четверти этого учебного года начнут апробировать в тысячах школ, с 1 сентября 2027 года он станет обязательным для учащихся пятых-одиннадцатых классов. Кравцов также заявил, что создается учебник по искусственному интеллекту для пятого-девятого классов. Помимо этого, будет создан учебник для 10 и 11 классов. Все учителя будут бесплатно обеспечены этим учебником.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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