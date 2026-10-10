Группировка "Север" пресекла попытки ВСУ деблокировать окруженные силы в Харьковской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" пресекли попытки армии Украины деблокировать окруженные силы в Харьковской области, заявили в пресс-центре группировки в субботу.

"Штурмовые группы противника на боевой бронированной машине предприняли попытку деблокировать окруженные подразделения в районе Великого Бурлука. В результате своевременного выявления и огневого поражения прорыв окружения не допущен", - сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка", - сказал Межевых.

По его информации, в кольце окружения ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку. "Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Купина и Черного", - сказал он.

По его информации, группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 65 военнослужащих, проинформировал начальник пресс-центра группировки.

По его данным, группировка "Север" нанесла удары по живой силе и технике механизированной бригады, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады Нацгвардии в Харьковской области.

"Нанесено огневое поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах Тополей, Стецковки, Осоевки и Великой Рыбицы", - сказал он.

За сутки группировкой уничтожено до 305 военнослужащих, 14 автомобилей, 41 пункт управления БПЛА, 227 беспилотников, 48 тяжелых боевых дронов R-18 и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ, сообщил Межевых.