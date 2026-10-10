19 БПЛА ликвидированы над Калужской областью

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации 19 беспилотников над шестью округами области, а также над окраинами Калуги и Обнинска.

"Вчера вечером и прошедшей ночью силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.