Более 100 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибшие

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 106 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки, есть погибшие и раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 106 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По его информации, удары нанесены по Белгороду и 13 округам. Противник произвел три артиллерийских обстрела.

За сутки в регионе были сбиты и подавлены 117 беспилотников.

Шуваев сообщил, что накануне стало известно о гибели женщины, произошедшей 8 октября в Шебекинском округе. В Белгородском округе вечером при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина.

Еще один мужчина из Белгородского округа, которого считали погибшим, жив. Он в крайне тяжелом состоянии, в коме, находится в отделении реанимации, уточнил Шуваев.

По его данным, в Белгородском, Волоконовском и Валуйском округах получили ранения 12 человек. Четверо госпитализированы.