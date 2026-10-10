Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 560 украинских БПЛА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи с 20:00 пятницы до 08:00 субботы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 560 украинских беспилотных летательных средств.

Как сообщили в ведомстве, системы ПВО были задействованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.