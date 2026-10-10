Патрушев в Пекине обсудил возможные поставки оборудования для судостроительных комплексов РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Пекине с исполняющим обязанности министра промышленности и информатизации КНР Кэ Цзисинем, обсудил направления научно-технического сотрудничества в сфере судостроения РФ и Китая и возможные поставки оборудования для российских судостроительных комплексов, сообщила в субботу пресс-служба коллегии.

"Рассмотрены возможности привлечения китайских судостроительных корпораций в качестве технологических партнеров и поставщиков оборудования для проектируемых и новых судостроительных комплексов в России", - говорится в сообщении.

"Обсуждены направления научно-технического сотрудничества в сфере судостроения России и Китая, а также проведения совместных фундаментальных и прикладных исследований в морской сфере", - сообщили в Морской коллегии.

Кроме того, по информации пресс-службы, перспективной для двух стран названа тема внедрения новейших информационных технологий в судостроение.