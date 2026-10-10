Алиев в Баку встретился с Кадыровым

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в Баку принял главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи Алиев отметил, что визит Кадырова будет очень плодотворным.

"Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество. (...) Великие лидеры на современном этапе развития сыграли главную роль в еще большем сближении наших народов", - отметил Алиев.

Кадыров, в свою очередь, от всего чеченского народа выразил глубокое соболезнование в связи с крушением самолета Баку-Грозный в декабре 2024 года. "Это наша общая боль. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших", - отметил Кадыров.

Кадыров также поздравил Азербайджан с решением карабахского вопроса, выразив уверенность, что в регионе всегда будут мир и стабильность.

"От всего сердца желаю азербайджанскому народу мира, стабильности, благополучия и процветания. Спасибо еще раз за теплый прием", - подчеркнул он.