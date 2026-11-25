В Сочи получили первый урожай бананов

Эксперимент будет продолжен

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первый урожай сочинских бананов, выращенных в тепличном комплексе КФХ "100 гектар", составил 150 кг, сообщил на пресс-конференции мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Эксперимент по выращиванию бананов, папайи, маракуйи в Сочи очень хороший. В этом году получен первый урожай бананов - 150 кг. Мы видим, что успех есть, он будет тиражироваться и увеличиваться. Развитие субтропических культур в Сочи будем продолжать", - сказал он.

Исследования первого урожая сочинских бананов продемонстрировали полное соответствие нормам пищевой безопасности (ТР ТС) и товарному качеству (ГОСТ), а также значительно превзошли массовый импорт по содержанию калия.

Первая высадка этих тропических культур состоялась в Сочи в 2025 году на территории КФХ "100 гектар". На площади 600 квадратных метров развернута система управления микроклиматом на основе искусственного интеллекта. Проект реализуется под эгидой АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства".

В России сейчас реализуется несколько проектов по выращиванию бананов.