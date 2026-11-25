Дмитрий Патрушев поручил обеспечить рост прямых закупок продовольствия у аграриев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев после совещания о продовольственной инфляции поручил Минсельхозу совместно с Минпромторгом обеспечить наращивание объемов прямых закупок продовольственных товаров со стороны торговых сетей у производителей, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, ФАС и Минсельхозу поставлена задача проанализировать ценообразование на товары, стоимость которых растет наибольшими темпами.

"Агропромышленный комплекс России обеспечивает стабильный выпуск широкого ассортимента продукции. И в целом на данный момент темпы роста стоимости продовольствия ниже общего уровня инфляции, - сказал Патрушев.- Для сохранения баланса правительство России осуществляет непрерывный мониторинг товарных запасов и цен. А для стимулирования производства отрасли предоставлен целый комплекс мер государственной поддержки. Помимо этого, при необходимости применяются меры таможенно-тарифного регулирования. В очередной раз подчеркну, что самое главное - делать это заблаговременно, не допуская проблем и ажиотажного спроса".

Вице-премьер также заявил о необходимости соблюдать баланс, чтобы стремление ограничить рост цен не привело к дефициту продукции. Она поручил комплексно следить за всеми факторами, которые влияют на потребительские цены на продовольствие и своевременно принимать необходимые меры.