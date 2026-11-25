Госдума приняла закон о приеме только победителей олимпиад в вузы без экзаменов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, который меняет порядок поступления в вузы победителей и призеров олимпиад, проводимых начиная с 2026/27 учебного года.

Согласно закону, прием без вступительных экзаменов будет возможен только для победителей школьных олимпиад. При этом за призерами олимпиад со следующими по уровню результатами остается право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по тому предмету, по которому проводилась олимпиада, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Согласно поправкам, такая возможность сохраняется у потенциальных абитуриентов в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

При этом для победителей олимпиад предусмотрен прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям, соответствующим профилю олимпиады, предусматривает закон.

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям или направлениям подготовки определяется образовательной организацией.

Действующий порядок поступления в вузы сохраняется в отношении победителей и призеров олимпиад, проведенных до 2025/26 учебного года включительно, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предусматривает закон.