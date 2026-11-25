Мурманскую область временно возглавила глава аппарата правительства региона Аксенова

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова назначена временно исполняющей обязанности главы региона, сообщили "Интерфаксу" в министерстве информационной политики области.

Назначение Аксеновой произошло перед служебной поездкой губернатора Андрея Чибиса в Москву, во время которой он был задержан 23 ноября.

Как сообщали в МВД, Чибис и его предполагаемые соучастники подозреваются в хищении более 39 млн рублей бюджетных средств Министерства строительства области, растрате бюджетных средств регионального Минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Им инкриминировали совершение ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.4 ст.160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пп."а, б" ч.3 ст.193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Мещанский суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в марте 2019 года. В сентябре 2020 года он выиграл выборы, в 2024 году был переизбран. Кроме того, он занимает пост председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика". До перехода на пост губернатора чиновник был замминистра строительства и ЖКХ.