Шесть многоквартирных домов повреждены в Самаре при атаке БПЛА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Шесть многоквартирных домов в двух районах Самары получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников на регион 25 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По предварительной информации, 25 ноября в Самаре в результате вражеской атаки БПЛА повреждения различной степени получило шесть многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах", - говорится в сообщении.

Ранее глава Самары Иван Носков сообщал, что после атаки ВСУ специальные комиссии обследовали здания, городские службы и управляющие компании приступили к неотложным работам. Бригады ресурсоснабжающих компаний после получения допуска также приступили к устранению повреждений в Куйбышевском районе. Электро- и газоснабжение, а также отопление восстановят в ближайшее время, обещал глава города.

Кроме того, была открыта горячая линия для жителей Самары, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ночью 25 ноября регион подвергся массированной атаке беспилотников, всего над Самарской областью было сбито более 145 БПЛА. Один человек погиб, отдельные территории региона остались без электричества.