Роскомнадзор потребовал от Собчак удалить три интервью из-за пропаганды ЛГБТ

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) выявил запрещенную информацию в нескольких интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.



"В этих интервью выявлена запрещенная информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения", - сообщили в пресс-службе ведомства. В РКН напомнили, что движение ЛГБТ признано Верховным судом РФ экстремистской организацией и запрещено в России.



Утром 25 ноября Собчак написала в своем телеграм-канале, что вынуждена удалить с канала "Осторожно: Собчак" выпуски с блогерами Хилми и Игорем Синяком, а также с музыкантом Андреем Григорьевым-Апполоновым, поскольку регулятор увидел в них "призраки экстремизма". По ее словам, доступ к роликам будет закрыт в течение дня по требованию ведомства.



До удаления каждое из трех интервью набрало на YouTube по несколько миллионов просмотров.