УВЗ совместно с "Рособоронэкспортом" ищет новых инозаказчиков на российскую бронетанковую технику

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод" (УВЗ) усиливает экспортную политику, наряду с традиционными иностранными партнёрами появляются новые, сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.

"Что касается рынков, то у нас классическая ситуация. Мы много техники поставили раньше, в том числе в страны Варшавского договора. Традиционные рынки сохраняем. Если раньше это была река, то сейчас, образно говоря, хорошие ручьи. Думаю, в ближайшее время ситуация изменится, мы уже усиливаем экспортную политику", - сказал Потапов.

По его словам, концерн ищет и новых партнёров: "Из ряда стран уже приезжали, формируются запросные позиции".

"Работа ведётся непрерывно совместно с "Рособоронэкспортом", - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что, "несмотря на санкционное давление, концерн "Уралвагонзавод" имеет активные контакты с иностранными заказчиками".

"Работа по улучшению послепродажного обслуживания ведется постоянно", - сказал Потапов.

В качестве показательного примера он назвал, в частности, международную оборонную выставку в Абу-Даби (ОАЭ) в 2025 году.

"Мы показали самую современную на тот момент времени машину Т-90МС, адаптированную под существующие вызовы. Я всегда говорю: танк Т-90 образца 2022 года и Т-90 образца 2026 года - это разные машины. Интерес есть, но есть и объективные вызовы: санкционное давление на партнёров и другие моменты. Мы эту тему не оставляем, для нас это высокорентабельное направление, а деньги нужны для развития", - сказал Потапов.

Отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Дели по танкам Т-90МС, он сообщил, что "интерес есть, индийцы хотят модернизировать свои машины с учётом опыта СВО".

"Официальных заявок пока нет, но работа ведётся. У них большой парк Т-72, есть лицензионное производство в Авади. Они хотят делать всё у себя - Make in India, в том числе модернизацию. Мы готовы помочь, но нужны решения на уровне правительств", - сказал Потапов.

Говоря о странах бывшего Варшавского Договора, гендиректор отметил, что "до СВО они выступали серьёзными конкурентами, особенно в Африке". "На это направление мы сейчас сделали акцент. Цифры не назову, но в относительных единицах у нас рост от года к году. Во-первых, у нас есть опыт поставок, достаточно хороший. Крайняя поставка была высоко оценена. Юго-Восточная Азия - интересное направление, мы точно к нему будем возвращаться, опыт есть".

Что касается локализации производства в других странах, то, как отметил Потапов, "многие заказчики, особенно арабские, говорят о производстве у себя".

"Индия - тема Make in India - одна из ключевых. Мы поддерживаем локализацию. Нам нельзя терять рынки, надо быть мобильнее. Но и есть опасения: создаём конкурентов сами себе. Система ВТС нас (танковую отрасль) в своё время спасла, но сегодня ситуация меняется, все больше стран настроено на приобретение не финальных образцов, а технологий производства, но слепо раздавать технологии нельзя. И здесь, безусловно, руководствуемся здравым смыслом", - подчеркнул генеральный директор "Уралвагонзавода".