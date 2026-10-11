Поиск

УВЗ совместно с "Рособоронэкспортом" ищет новых инозаказчиков на российскую бронетанковую технику

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод" (УВЗ) усиливает экспортную политику, наряду с традиционными иностранными партнёрами появляются новые, сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.

"Что касается рынков, то у нас классическая ситуация. Мы много техники поставили раньше, в том числе в страны Варшавского договора. Традиционные рынки сохраняем. Если раньше это была река, то сейчас, образно говоря, хорошие ручьи. Думаю, в ближайшее время ситуация изменится, мы уже усиливаем экспортную политику", - сказал Потапов.

По его словам, концерн ищет и новых партнёров: "Из ряда стран уже приезжали, формируются запросные позиции".

"Работа ведётся непрерывно совместно с "Рособоронэкспортом", - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что, "несмотря на санкционное давление, концерн "Уралвагонзавод" имеет активные контакты с иностранными заказчиками".

"Работа по улучшению послепродажного обслуживания ведется постоянно", - сказал Потапов.

В качестве показательного примера он назвал, в частности, международную оборонную выставку в Абу-Даби (ОАЭ) в 2025 году.

"Мы показали самую современную на тот момент времени машину Т-90МС, адаптированную под существующие вызовы. Я всегда говорю: танк Т-90 образца 2022 года и Т-90 образца 2026 года - это разные машины. Интерес есть, но есть и объективные вызовы: санкционное давление на партнёров и другие моменты. Мы эту тему не оставляем, для нас это высокорентабельное направление, а деньги нужны для развития", - сказал Потапов.

Отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Дели по танкам Т-90МС, он сообщил, что "интерес есть, индийцы хотят модернизировать свои машины с учётом опыта СВО".

"Официальных заявок пока нет, но работа ведётся. У них большой парк Т-72, есть лицензионное производство в Авади. Они хотят делать всё у себя - Make in India, в том числе модернизацию. Мы готовы помочь, но нужны решения на уровне правительств", - сказал Потапов.

Говоря о странах бывшего Варшавского Договора, гендиректор отметил, что "до СВО они выступали серьёзными конкурентами, особенно в Африке". "На это направление мы сейчас сделали акцент. Цифры не назову, но в относительных единицах у нас рост от года к году. Во-первых, у нас есть опыт поставок, достаточно хороший. Крайняя поставка была высоко оценена. Юго-Восточная Азия - интересное направление, мы точно к нему будем возвращаться, опыт есть".

Что касается локализации производства в других странах, то, как отметил Потапов, "многие заказчики, особенно арабские, говорят о производстве у себя".

"Индия - тема Make in India - одна из ключевых. Мы поддерживаем локализацию. Нам нельзя терять рынки, надо быть мобильнее. Но и есть опасения: создаём конкурентов сами себе. Система ВТС нас (танковую отрасль) в своё время спасла, но сегодня ситуация меняется, все больше стран настроено на приобретение не финальных образцов, а технологий производства, но слепо раздавать технологии нельзя. И здесь, безусловно, руководствуемся здравым смыслом", - подчеркнул генеральный директор "Уралвагонзавода".

Индия Рособоронэкспорт Т-90М УВЗ Уралвагонзавод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 10 октября

В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"

 В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"

ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре

Алиев в Баку встретился с Кадыровым

Лантратова находится на связи с командой Мелании Трамп по поводу Алёшек

 Лантратова находится на связи с командой Мелании Трамп по поводу Алёшек

Лихачев отметил, санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных

Железнодорожный мост в Брянской области атакован беспилотниками

Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

 Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

Многоквартирные дома, объекты инфраструктуры повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений

 Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12216 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3871 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов