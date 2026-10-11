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Гендиректор Уралвагонзавода заявил, что "Армата" имеет высокий экспортный потенциал

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экспортный потенциал танка Т-14 высок, "Армата" может быть адаптирована под необходимые требования конкретного иностранного заказчика, включая новации по результатам специальной военной операции, сообщил журналистам генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

"Танк "Армата" безусловно обладает высоким экспортным потенциалом, с учётом модульной конструкции и открытой цифровой архитектуры может быть адаптирован под необходимые требования конкретного инозаказчика, включая реализацию мероприятий по результатам СВО. Для вывода танка на экспорт оформлены необходимые разрешительные документы", - сказал Потапов.

Он напомнил, что работа по "Армате" шла открыто: "выставляли на Кубинке в парке "Патриот" на форумах "Армия"". "Были и закрытые показы для определённых стран", - напомнил Потапов.

"Если вы заметили, - продолжил он, - многие зарубежные школы сейчас идут по нашему пути - по пути "Арматы". Это и необитаемая башня, и экипаж в защищённой капсуле, и многое другое. Но "Армата" - это не предел. Мы двигаемся дальше".

Встреча гендиректора УВЗ с журналистами прошла накануне 90-летия "Уралвагонзавода" - 11 октября исполнилось 90 лет со дня его основания.

По данным пресс-службы концерна, всего за свою историю УВЗ выпустил более 1 250 000 единиц подвижного состава, из них 60 000 инновационных вагонов, и свыше 100 000 боевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении. Танки УВЗ закупались 77 государствами мира. Эти достижения - заслуга более 550 000 человек, которые работали на предприятии в течение девяти десятилетий, информирует пресс-служба УВЗ.

Армата Патриот Т-14 УВЗ Уралвагонзавод
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