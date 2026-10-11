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За время СВО в российскую бронетанковую технику внесено более 300 изменений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В конструкцию образцов российской бронетанковой техники, которые задействованы в специальной военной операции, с 2022 года внесены более 300 изменений, включая свыше 100 - принципиальных конструктивных, сообщил журналистам генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

"За время проведения СВО в конструкцию каждой боевой машины (танки типа Т-72, Т-90, Т-80, БМПТ и так далее) внесено более 100 принципиальных конструктивных изменений, направленных в первую очередь на повышение уровня защищенности и живучести, параметров ситуационной осведомленности экипажа и командной управляемости. Внедрено более 30 комплексных решений. Всего же, с начала СВО, на сегодняшний день, внесено более 300 изменений в боевые машины. И эта работа не останавливается ни на день", - сказал Потапов.

Он сообщил, что в марте 2022 года он уже был на одной из ремонтных баз в Брянске. "Сразу были отмечены уязвимые места: недостаточная защищённость некоторых элементов. Надо было мгновенно усилить защиту, поменять конструкторскую документацию и выпускать с завода уже обновлённые машины", - отметил Потапов.

По его словам, с начала СВО была организована эффективная непрерывная работа по оперативной разработке и своевременному внедрению в ходе производства и в местах эксплуатации новых технических решений, улучшений конструкции, технологии и других показателей, повышающих тактико-технических характеристик и надёжность бронетехники.

"Все предложения и новые требования от Минобороны России, специалистов ремонтных подразделений и непосредственно от экипажей наших боевых машин оперативно доводятся до специалистов предприятий концерна. Доработки делим на два уровня: полевые - могут проводиться на СППМ (сборные пункты повреждённых машин - ИФ), ремонтными бригадами и ротами, выездными бригадами - и заводские. У нас постоянная связь с экипажами с передовой. Танкисты приезжают и говорят, что нужно: где повысить живучесть, что поправить в эксплуатации, где поставить тумблер и тому подобное", - сказал гендиректор.

При этом он подчеркнул, что "важно говорить не только о доработках, нужно привносить новое и создавать практически новую машину, которая обеспечит еще лучшую живучесть". "В совокупности - это лазерные системы, СВЧ, электромагнитные излучатели и многое другое. Мы не стоим на месте: смотрим на театр военных действий, на динамику, на зарубежные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ)", - сказал гендиректор.

"Разговоры, что танки ушли в небытие, некорректны, - полагает Потапов. - Машины адаптируются под различные БПЛА, радиоэлектронную борьбу и другие угрозы. Во время Великой Отечественной войны были фаустпатроны, сегодня дроны - та же история в другом виде. Танки работали и работают. Просто смотреть надо под другим углом. Поэтому мы работаем в концерне УВЗ дальше. У других стран БТВТ (бронетанковое вооружение и техника - ИФ) тоже развивается, но такого опыта эксплуатации и применения, как у нас, у них нет".

"Поэтому, - продолжил гендиректор, - модернизация БТВТ - это, я бы отметил, не разовая кампания, а непрерывный ответ на вызовы СВО. Наша БТВТ востребована сегодня и будет востребована на завтра, направление развивается. Я говорил президенту (России Владимиру Путину - ИФ): Т-34 прошёл по Красной площади в 1945 году как танк Победы. Хочется, чтобы и Т-90М "Прорыв" также прошёл".

"Пять лет назад, - сказал Потапов, - я бы, честно говоря, не поверил, что наша бронетанковая техника будет выходить с заводов в таком виде, но специальная военная операция позволила нам двигаться быстрее. Наше бронетанковое вооружение и техника являются одними из передовых в мире".

Он также отметил, что про дроны и новые угрозы было известно "ещё до 2022 года, но практика дала совсем другой уровень их применения".

"С началом СВО мы уточнили и изменили каждое изделие, даже танк Т-62. По подходам ничего нового тут нет: у танка Победы Т-34 в годы Великой Отечественной войны было более 300 доработок. И логика тут простая - встречаем вызовы и оперативно реагируем", - сказал Потапов.

Говоря о том, насколько сильно поменялись танки за четыре с половиной года СВО, он отметил, что накопленный боевой опыт позволяет говорить о существенных преимуществах перед западной техникой.

"Что плохо у конкурентов? Когда я говорил про СППМ и ремонтные бригады, мы наладили восстановление техники в кратчайшие сроки, в полевых условиях. Представьте: у нас были и Leopard, и Abrams. Сколько они будут восстанавливаться и в каких условиях? Потом эвакуация. Те же БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины - ИФ). Одно дело тащить 50-52 тонны, а другое - 60 "плюс", - подчеркнул Потапов.

"Вся техника, используемая ВСУ, нам известна. Стоит также учесть, что удельное давление у западных танков гораздо выше. И на данном театре военных действий, с его почвами, им тут делать нечего", - сказал он.

Минобороны России Т-90М Т-34 Уралвагонзавод
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