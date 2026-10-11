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Гендиректор "Уралвагонзавода" рассказал о комплексных мерах для защиты от БПЛА

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комплексные мере защиты производственных площадок от атак беспилотных летательных аппаратов предпринимает "Уралвагонзавод", сообщил журналистам генеральный директор концерна Александр Потапов.

"Что касается защиты от БПЛА, меры по защите от атак беспилотников принимаем. Но всё защитить невозможно - периметр в десятки километров. Акценты делаем на критичных направлениях. Всё, что от нас зависит, делаем", - сказал Потапов.

Он отметил, что защита производственных площадок организуется в масштабах каждого субъекта РФ под руководством губернатора.

"Пассивная защита объектов критической инфраструктуры, организация мобильных огневых групп. Формирование эшелонированной обороны, позволяющей заблаговременно обнаруживать, выяснять маршрут полета и принимать меры по уничтожению", - сказал Потапов.

Отдельно он отметил информационную безопасность.

""Уралвагонзавод" сегодня - знаковое предприятие. Иностранные разведки работают многопланово: пытаются внести раскол в коллектив, создать фейковые истории, посеять смуту. Такое есть. Поэтому решить вопрос физической защиты - мало. Нужно решать ещё массу задач. Эти факторы порой даже более важны", - подчеркнул гендиректор.

Уралвагонзавод Александр Потапов
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