Путин пообещал продолжить помощь аграриям на фоне санкций

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, пообещал, что государство продолжит помогать аграриям в связи с трудностями, вызванными санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек.

"В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом", - говорится в поздравлении, текст которого был опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Путин также назвал приоритетные направления поддержки - "укрепление технологических возможностей АПК по всем направлениям: от сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной сельскохозяйственной техники, оборудования и цифровых решений". "Повышение технологичности сельского хозяйства - это залог его эффективности и конкурентоспособности на годы вперед", - подчеркнул президент.

"Такое развитие должно, конечно же, опираться на систему подготовки кадров, на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе, создавать большие, крепкие семьи, поэтому и дальше будем уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, сельских территорий. Речь о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, о модернизации и строительстве сельских клубов, библиотек и спортивных объектов", - добавил глава государства.

Среди прочего в поздравлении отмечаются высокие показали аграрной промышленности. "В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых, с солидным запасом превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции", - сообщил Путин.