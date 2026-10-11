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В МИД РФ осудили атаки на гражданскую инфраструктуру в зоне Аравийского полуострова

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона осуждает ракетный обстрел международного аэропорта в Эр-Рияде, заявили в воскресенье в МИД РФ.

"Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули: "Неизменной остаётся российская позиция о безальтернативности урегулирования любых кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами при обеспечении интересов всех без исключения расположенных в этом районе государств".

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что по предварительным данным посольства РФ в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет.

В Москве также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В результате атаки, как следует из сообщения МИД РФ, погибли 12 человек, среди которых подданные Саудовской Аравии, а также граждане Бангладеша, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США, еще более 300 человек получили ранения разной степени тяжести; причинён серьёзный материальный ущерб.

МИД Эр-Рияд Саудовская Аравия
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