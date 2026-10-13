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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь свыше 600 дронов ВСУ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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