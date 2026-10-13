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На Куликовом поле высадят 4 тысячи дубов в память о погибших воинах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На Куликовом поле 17 октября пройдет акция "Зеленая Дубрава", на первом ратном поле России высадят 4 тысячи саженцев дубов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле".

"Главная экологическая задача акции - восстановление исторического ландшафта эпохи Куликовской битвы. Вместе с этим, высаживая деревья, участники отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле 8 сентября 1380 года и своим близким, сражавшимся за Отечество во все времена", - сказал собеседник агентства.

Специалисты Российского центра защиты леса вырастили для акции 4 тысячи деревьев.

Свое название проект "Зеленая Дубрава" получил в честь урочища, где во время Куликовской битвы находился Засадный полк князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, решивший исход Мамаева сражения в пользу русского войска.

В 2025-2026 годах участники акции высаживали в Зеленой Дубраве дубы, ясени, липы и клены. Сегодня за этим молодым лесом ухаживают специалисты отдела природы музея-заповедника "Куликово поле".

Акция продолжается - сегодня посадки молодых дубков проводятся на территории балочного комплекса "Рыбий Верх", где в момент битвы стояли левый и правый фланги войска Дмитрия Донского, подчеркнули в музее-заповеднике "Куликово поле".

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) - сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Ранее сообщалось о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.

Тульская область Куликово поле Дмитрий Донской
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