Мурашко сообщил о выплатах молодым врачам до 2,6 млн руб. в первый год работы в регионах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Меры поддержки молодых врачей, особенно в малых населенных пунктах РФ, являются беспрецедентными; в зависимости от региона молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает за первый год выплату от 1,6 млн до 2,6 млн рублей дополнительно к зарплате, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня меры поддержки, особенно те, которые касаются малых населенных пунктов, они беспрецедентные, они большие. Это и помощь с жильем, это выплаты - "Земский доктор", "Земский фельдшер", потом социальные выплаты", - сказал Мурашко в ходе открытого диалога в рамках Первого всероссийского форума медицинской молодежи.

Так министр ответил на вопрос о том, как мотивируют молодых врачей, чтобы они ехали работать в регионы РФ, особенно в сельские местности. По словам Мурашко, в зависимости от субъекта России молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает за первый год выплаты или 1,6 млн или 2,6 млн руб. дополнительно к зарплате.

"Плюс предоставляются или жилье, или участок для строительства жилья и так далее. Если это пара врачей, то, соответственно, тут вопрос жилья, он быстро решается, и возможность иметь и практику, и свое жилье, причем комфортное жилье, и создавать семью - это тоже важный элемент", - отметил министр.

С 12 по 14 октября на базе Сеченовского Университета проходит Первый всероссийский форум медицинской молодежи. Форум собрал на своей площадке представителей из 30 медицинских университетов, которые приехали из 24 регионов РФ.