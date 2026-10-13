Поиск

Мурашко сообщил о выплатах молодым врачам до 2,6 млн руб. в первый год работы в регионах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Меры поддержки молодых врачей, особенно в малых населенных пунктах РФ, являются беспрецедентными; в зависимости от региона молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает за первый год выплату от 1,6 млн до 2,6 млн рублей дополнительно к зарплате, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня меры поддержки, особенно те, которые касаются малых населенных пунктов, они беспрецедентные, они большие. Это и помощь с жильем, это выплаты - "Земский доктор", "Земский фельдшер", потом социальные выплаты", - сказал Мурашко в ходе открытого диалога в рамках Первого всероссийского форума медицинской молодежи.

Так министр ответил на вопрос о том, как мотивируют молодых врачей, чтобы они ехали работать в регионы РФ, особенно в сельские местности. По словам Мурашко, в зависимости от субъекта России молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает за первый год выплаты или 1,6 млн или 2,6 млн руб. дополнительно к зарплате.

"Плюс предоставляются или жилье, или участок для строительства жилья и так далее. Если это пара врачей, то, соответственно, тут вопрос жилья, он быстро решается, и возможность иметь и практику, и свое жилье, причем комфортное жилье, и создавать семью - это тоже важный элемент", - отметил министр.

С 12 по 14 октября на базе Сеченовского Университета проходит Первый всероссийский форум медицинской молодежи. Форум собрал на своей площадке представителей из 30 медицинских университетов, которые приехали из 24 регионов РФ.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел

ФСБ сообщила о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Территория подразделения "Мираторга" атакована ВСУ в Курской области

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

 В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

Свыше 70 БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждена школа

В Невинномысске после ночной атаки БПЛА зафиксированы повреждения в промзоне

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА

Более 24 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за непогоды

"Яндекс Пэй" частично восстановил работу после атак на дата-центры

Еще 13 беспилотников сбито на подлете к Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12270 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов