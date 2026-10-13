Поиск

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Она разработана по поручению президента", - сказал он.

Стратегия направлена, прежде всего, на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, а также призван сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все россияне, занимающиеся спортом, независимо от уровня их подготовки и возраста, могли раскрыть свой потенциал и повысить спортивные результаты.

"Важно сформировать в этой сфере единую организационную структуру на каждом уровне - и на федеральном, региональном, муниципальном, и продолжить инфраструктурное развитие, что в том числе предполагает наращивание возможности центров спортивной медицины, оснащённых современным оборудованием, чтобы уже на ранней стадии выявлять риски, проводить диагностику и непрерывный мониторинг состояния здоровья наших спортсменов и, что очень важно, использовать медицинскую реабилитацию", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что такая помощь должна быть доступна как профессионалам, которые внесли значимый вклад в развитие российского и мирового спорта, так и любителям. "Стратегия включает меры по подготовке кадров, соответствующей квалификации и с компетенциями в этой сфере, развитию системы научных исследований, которые направлены на разработку, апробацию и внедрение самых современных методов диагностики, профилактики и восстановления", - сказал Мишустин.

"Глава государства особо отмечал важность занятий спортом для детей, чтобы они учились ценить физическую культуру, осознавали необходимость активного и здорового образа жизни как основы своего успешного будущего. Также в приоритете помощь спортивно одаренным ребятам и адресная поддержка детей с ограничениями по здоровью из многодетных семей, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для всех должно быть обеспечено максимально доступное занятие и соревнования", - заявил премьер-министр.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично проконтролировать реализацию плана мероприятий.

Правительство Михаил Мишустин Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел

ФСБ сообщила о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Территория подразделения "Мираторга" атакована ВСУ в Курской области

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

 В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

Свыше 70 БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждена школа

В Невинномысске после ночной атаки БПЛА зафиксированы повреждения в промзоне

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА

Более 24 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за непогоды

"Яндекс Пэй" частично восстановил работу после атак на дата-центры

Еще 13 беспилотников сбито на подлете к Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12270 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов