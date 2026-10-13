Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Она разработана по поручению президента", - сказал он.

Стратегия направлена, прежде всего, на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, а также призван сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все россияне, занимающиеся спортом, независимо от уровня их подготовки и возраста, могли раскрыть свой потенциал и повысить спортивные результаты.

"Важно сформировать в этой сфере единую организационную структуру на каждом уровне - и на федеральном, региональном, муниципальном, и продолжить инфраструктурное развитие, что в том числе предполагает наращивание возможности центров спортивной медицины, оснащённых современным оборудованием, чтобы уже на ранней стадии выявлять риски, проводить диагностику и непрерывный мониторинг состояния здоровья наших спортсменов и, что очень важно, использовать медицинскую реабилитацию", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что такая помощь должна быть доступна как профессионалам, которые внесли значимый вклад в развитие российского и мирового спорта, так и любителям. "Стратегия включает меры по подготовке кадров, соответствующей квалификации и с компетенциями в этой сфере, развитию системы научных исследований, которые направлены на разработку, апробацию и внедрение самых современных методов диагностики, профилактики и восстановления", - сказал Мишустин.

"Глава государства особо отмечал важность занятий спортом для детей, чтобы они учились ценить физическую культуру, осознавали необходимость активного и здорового образа жизни как основы своего успешного будущего. Также в приоритете помощь спортивно одаренным ребятам и адресная поддержка детей с ограничениями по здоровью из многодетных семей, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для всех должно быть обеспечено максимально доступное занятие и соревнования", - заявил премьер-министр.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично проконтролировать реализацию плана мероприятий.