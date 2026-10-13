ФСБ сообщила о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте женщины, которая по заданию СБУ готовила атаку беспилотников по военному аэродрому "Балтимор" в Воронежской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение военному аэродрому "Балтимор" Минобороны России с использованием БПЛА ближнего радиуса действия", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ добавили, что задержана и отправлена под арест гражданка РФ, которую завербовали во время пребывания на Украине в 2022 году.

В Воронеже задержанная женщина арендовала гараж, который планировала использовать в качестве площадки для сборки и дальнейшего запуска БПЛА "с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетного парка и личного состава военного аэродрома", заявили в ЦОС.

Всего, по данным ФСБ, задержанная изъяла из тайников девять комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами, в которых использовалось взрывчатое вещество иностранного производства массой около 500 грамм каждое, а также средства контроля и управления дронами.

"При этом после их перевода в боевое положение дальнейшее управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины через интернет", - отметили в спецслужбе.