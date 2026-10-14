Открытое горение на складах в ростовском Аксае ликвидировано

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на территории складов пластиковых изделий АО "Аксайкардандеталь" в Аксае (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Открытое горение на складах ликвидировано в 07.42 мск", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе предприятия АО "Аксайкардандеталь" начался во вторник, изначально площадь возгорания составляла 500 кв. метров. Позже произошло возгорание второго склада и обрушение стены, огонь распространился на площади 9 тыс. кв. метров, пожару присвоен третий ранг. Силы и средства, задействованные в ликвидации пожара, были увеличены: на месте работают 121 человек и 45 единиц техники. В 20:26 мск спасателям удалось локализовать возгорание на 9 тыс. кв. метрах.

Для обеспечения подачи воды на тушение огня временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах. На месте работают сотрудники полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка, а также беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара.

Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка из-за пластика внутри здания, быстрому распространению огня и дыма способствовали сильные порывы ветра. Проведена эвакуация персонала. Информации о пострадавших не поступало.

К месту пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области для взятия проб воздуха. Они показали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в Аксае.