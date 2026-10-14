Военные РФ заявили о поражении производственных зданий завода под Киевом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе недавних ударов нанесли поражение с помощью беспилотников "Герань" промышленным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Ударными беспилотниками были поражены производственные здания завода "КСМ Протек" под Киевом и подстанция распределительных электросетей в районе Вышгорода", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, расчеты бригады "Варяг" также поразили радиолокационную станцию СТ-68, здание логистического центра и железнодорожный локомотив на одном из перегонов в глубине Украины.

"Поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий", - заявили военные.

Ведомство не уточнило дату нанесения ударов.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение назначенных целей", - сказано в сообщении.