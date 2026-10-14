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Минобороны РФ сообщило об ударе по трем ТЭЦ в Киеве и Киевской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночного массированного удара в Киеве и Киевской области поражены пять энергетических объектов, используемых для нужд ВПК Украины и объектов ВСУ.

Как заявили в ведомстве, была поражена теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4), обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, и теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

По данным Минобороны РФ, в Киевской области поражены следующие энергетические объекты: теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области, тепловая электростанция Трипольская, поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области; электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение по объектам ВСУ в Киевской области.

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Минобороны РФ Киев
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