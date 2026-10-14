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Путин отметил особое значение расширения международного диалога в сфере ТЭК

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам IX Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщается в среду на сайте Кремля.

"В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов", - говорится в приветственном обращении.

Путин рассчитывает, что "дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортёров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года".

Говоря о программе форума, российский президент выразил уверенность, что она "позволит всесторонне проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения и инициативы получат практическое применение".

Владимир Путин
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