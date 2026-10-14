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Военные РФ поразили ТЭЦ-5 в Харькове, электростанцию в Харьковской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного массированного удара нанесли поражение ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская в Харькове и Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"В Харькове и Харьковской области (поражена - "ИФ") теплоэлектроцентраль Харьковская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесен по тепловой электростанции Змиевская, поставляющей электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части Харьковской области.

Минобороны
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