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Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2027 году во Владивостоке уже определены, сообщил фонд Росконгресс в среду.

"XII Восточный экономический форум состоится с 31 августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке. За время проведения форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Сегодня макрорегион играет все более значимую роль в укреплении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Отдельное место в программе форума займет обсуждение реализации Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной по итогам XI ВЭФ.

"ВЭФ стал одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов. Здесь обсуждались и были приняты преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар" - все то, что помогло и продолжает помогать ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока, а значит и всей нашей страны", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, возглавляющий оргкомитет ВЭФ.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. В этом году в ВЭФ приняли участие свыше 7 тыс. человек из 78 стран, было подписано около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей.

ВЭФ Росконгресс
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