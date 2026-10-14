Осужден еще один фигурант дела об убийстве вице-мэра Новосибирска в 2001 г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новосибирский районный суд Новосибирской области в среду приговорил к условному сроку Рената Ганеева, ранее осужденного по делу ОПС Трунова, по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по п."а, б, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с исполнением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом из корыстных побуждений).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

"В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 5 лет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее этот же суд приговорил к 20,5 годам колонии строгого режима Виталия Зайцева по делу об убийстве Белякова.

Как сообщалось, Зайцев и Ганеев по делу об убийстве Белякова заключили досудебное соглашение. Ранее по "труновскому" делу они были осуждены на 9 и 20 лет колонии соответственно.

Отдельно рассматривается дело в отношении Сергея Камарницкого и и лидера ОПС Александра Трунова, не признающих вину в убийстве вице-мэра, отбывающих 19-летний и 22-летний сроки соответственно по предыдущему приговору.

Согласно обвинительному заключению, причиной убийства, совершенного по указанию Трунова, стало то, что Беляков, занимавшийся акционированием крупнейшего в Западной Сибири вещевого рынка, имевшего статус муниципального унитарного предприятия, не включил представителей ОПС Трунова в состав акционеров.

По материалам дела, Камарницкий, заранее прибывший на место преступления и доставший спрятанный автомат АК-74, стрелял в Белякова, ехавшего на служебной "Волге". Ганеев вел автомобиль, в котором ехали исполнители убийства. Зайцев следил за обстановкой во время покушения, а после распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр.

По версии следствия, план убийства разработал лидер подразделения киллеров Анатолий Радченко по указанию Трунова и при согласовании с Александром Солодкиным.

За убийство участники получили $40 тыс., из которых $10 тыс. Радченко оставил себе.

Как сообщалось, в мае 2005 года Новосибирский областной суд признал бывшего армейского снайпера Александра Каталицкого виновным в убийстве вице-мэра Белякова, за которое он получил от заказчика $10 тыс., и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, осужденный полностью отбыл наказание.

Однако в 2026 году Верховный суд РФ отменил этот приговор в связи с новыми обстоятельствами.

Беляков был убит 7 августа 2001 года. Утром в тот день он выехал на служебном автомобиле из своего загородного коттеджа на работу в мэрию.

В тот момент, когда на узком участке дороги служебная "Волга" сбросила скорость, из леса выбежал вооруженный автоматом киллер и выстрелил очередью в лобовое стекло автомобиля. Беляков был ранен. После остановки автомобиля преступник подошел к нему и сделал контрольный выстрел в голову.

Водитель чиновника спрятался за машиной, его преступник убивать не стал.

В сентябре 2011 года Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии участника ОПС Трунова Буоля, на счету которого, как установил суд, четыре убийства и два покушения.

В декабре 2012 года Новосибирским областным судом Трунов и ряд его соучастников были осуждены к длительным срокам лишения свободы. В ноябре 2015 года по обвинению в причастности к оргпреступному сообществу также были осуждены бывший советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший и экс-замначальника УФСКН России по региону Андрей Андреев.