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"РусГидро" планирует достроить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" рассчитывает к 2028 году достроить Загорскую ГАЭС-2, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

"Планируем достроить Загорскую вторую к 2028 году", - сказал он.

"Есть серьезное технологическое достижение - впервые в мировой практике мы выполнили достаточно уникальные по сложности работы по восстановлению высокого положения здания станционного узла Загорской ГАЭС второй. Это здание весом в порядка 300 тыс. тонн мы смогли выровнять и приподнять почти на полтора метра, на 140 см. До сих пор в мире такие объекты никто не перемещал", - сказал Хмарин.

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Кроме того, по его словам, в ближайшее время компания также планирует ввод малой Нихалойской ГЭС в Чечне на 23 МВт и малой Верхнебаксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии на 24,5 МВт.

"Опережающим темпом проектируем Нижне-Зейскую ГЭС", - отметил он.

"РусГидро" строила Загорскую ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап должен был завершиться в 2013 г., второй - в 2014 г. Но в сентябре 2013 г. на электростанции случилась авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

"Системный оператор" видит необходимость в проекте Загорской ГАЭС-2, рассчитывает на ее ввод с учетом того, что техническое решение для исправления ситуации найдено, сообщал в прошлом предправления оператора Федор Опадчий.

Ранее решением "Совета рынка" ввод Загорской ГАЭС-2 был перенесен на 1 декабря 2028 г.

РусГидро Загорская ГАЭС-2 Московская область
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