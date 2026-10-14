Лавров примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщили на Смоленской площади.

"На мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА, в том числе в контексте его встраивания в общий ландшафт кроссплатформенного сотрудничества на евразийском пространстве", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в ходе совещания предусматривается обсуждение широкого спектра входящих в повестку дня СВМДА направлений практического взаимодействия, включая курируемые Россией сферы содействия малому и среднему предпринимательству и обеспечения международной информационной безопасности.

"Участники встречи также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам", - отметили в МИД РФ.