Поиск

Лавров примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщили на Смоленской площади.

"На мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА, в том числе в контексте его встраивания в общий ландшафт кроссплатформенного сотрудничества на евразийском пространстве", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в ходе совещания предусматривается обсуждение широкого спектра входящих в повестку дня СВМДА направлений практического взаимодействия, включая курируемые Россией сферы содействия малому и среднему предпринимательству и обеспечения международной информационной безопасности.

"Участники встречи также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам", - отметили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Баку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк подтвердил факт атаки на ЦОД в Саратовской области

 Сбербанк подтвердил факт атаки на ЦОД в Саратовской области

Открытое горение на складах в ростовском Аксае ликвидировано

 Открытое горение на складах в ростовском Аксае ликвидировано

Саратовская область подверглась атаке БПЛА, повреждены жилые дома, есть погибший

Посол Южной Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

 Посол Южной Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 53
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12301 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3891 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 196 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов